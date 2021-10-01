ABD’nin mekanik boru ihracatı Temmuz ayında %14,9 arttı

Cuma, 01 Ekim 2021 09:11:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %14,9 ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %29,3 artışla 4.508 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 11,4 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 5,4 milyon $’a kıyasla 13,5 milyon $ oldu.

Temmuz ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 2.788 mt’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 2.642 mt’a kıyasla 3.026 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.