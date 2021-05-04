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ABD’nin mekanik boru ihracatı Şubat ayında %1,8 düştü

Salı, 04 Mayıs 2021 09:37:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, Şubat ayında ABD’nin toplam mekanik boru ihracatı, Ocak ayına kıyasla %1,8 ve geçen yılın Şubat ayına kıyasla %11,7 düşüşle 3.236 mt oldu.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 9,1 milyon $ ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen 10,9 milyon $’a kıyasla 9,5 milyon $ oldu.

Şubat ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında yapılan 2.524 mt’a ve geçen yılın Şubat ayında yapılan 2.440 mt’a kıyasla 2.342 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  çelik üretimi  borular  ABD  ith/ihr istatistikleri  boru  |  benzer haberler »


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