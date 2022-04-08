﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin mekanik boru ihracatı Ocak ayında %53,6 arttı

Cuma, 08 Nisan 2022 09:18:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %53,6 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %101,8 artışla 6.651 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 13,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 9,1 milyon $’a kıyasla 22,7 milyon $ oldu.

Ocak ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 3.215 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 2.524 mt’a kıyasla 4.100 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.746 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: boru borular ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

08 Nis

ABD’nin OCTG boru ithalatı Şubat ayında %4,6 düştü
31 Mar

ABD’nin hat borusu ihracatı Ocak ayında %109,7 arttı
30 Mar

ABD’nin OCTG boru ihracatı Ocak ayında %20,5 arttı
25 Mar

ABD’nin yapısal boru ihracatı Ocak ayında %27,9 arttı
22 Mar

ABD’nin yapısal boru ithalatı Ocak ayında %7,4 düştü
21 Mar

ABD’nin mekanik boru ithalatı Ocak ayında %9,8 düştü
15 Mar

ABD’nin standart boru ithalatı Ocak ayında %0,4 düştü
14 Mar

ABD’nin hat borusu ithalatı Ocak ayında %41,2 düştü
11 Mar

ABD’nin OCTG boru ithalatı Ocak ayında %16,8 düştü
07 Mar

ABD’nin mekanik boru ihracatı Aralık ayında %14,5 arttı