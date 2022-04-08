ABD’nin mekanik boru ihracatı Ocak ayında %53,6 arttı

Cuma, 08 Nisan 2022 09:18:05 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %53,6 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %101,8 artışla 6.651 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 13,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 9,1 milyon $’a kıyasla 22,7 milyon $ oldu.

Ocak ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 3.215 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 2.524 mt’a kıyasla 4.100 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.746 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.