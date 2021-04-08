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ABD’nin mekanik boru ihracatı Ocak ayında %0,2 arttı

Perşembe, 08 Nisan 2021 11:43:49 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin toplam mekanik boru ihracatı Aralık ayına kıyasla %0,2 ve geçen yılın Ocak ayına kıyasla %0,1 artışla 3.296 mt oldu. Bu ihracatın değeri Aralık ayında kaydedilen 9,6 milyon $ ve geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 11 milyon $’a kıyasla 9,1 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında yapılan 2.435 mt’a ve geçen yılın Ocak ayında yapılan 2.302 mt’a kıyasla 2.524 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: borular  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  ABD  çelik üretimi  boru  |  benzer haberler »


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