ABD’nin mekanik boru ihracatı Nisan ayında %18,3 düştü

Cuma, 02 Temmuz 2021 09:30:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %18,3 düşüşle ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %99,3 artışla 3.107 mt oldu.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 11 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 5,4 milyon $’a kıyasla 9,4 milyon $ oldu.

Nisan ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 2.762 mt’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 941 mt’a kıyasla 2.152 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.