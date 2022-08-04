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ABD’nin mekanik boru ihracatı Mayıs ayında %9,6 düştü

Perşembe, 04 Ağustos 2022 09:12:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %9,6 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %55,8 artışla 5.919 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 21,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 10,9 milyon $’a kıyasla 20,4 milyon $ oldu.

Mayıs ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 3.422 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 2.682 mt’a kıyasla 2.857 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.471 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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