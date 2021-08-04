ABD’nin mekanik boru ihracatı Mayıs ayında %22,3 arttı

Çarşamba, 04 Ağustos 2021 09:12:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %22,3 ve geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %95,5 artışla 3.799 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 9,4 milyon $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 5,9 milyon $’a kıyasla 10,9 milyon $ oldu.

Mayıs ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 2.152 mt’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 1.078 mt’a kıyasla 2.682 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.