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ABD’nin mekanik boru ihracatı Mart ayında %17,5 arttı

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 09:40:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %17,5 ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %8,7 artışla 6.088 mt oldu.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 9,5 milyon $’a ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 11,9 milyon $’a kıyasla 11 milyon $ oldu.

Mart ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 2.342 mt’a ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 2.302 mt’a kıyasla 2.762 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD  boru  Kuzey Amerika  borular  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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