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ABD’nin mekanik boru ihracatı Mart ayında %11,7 arttı

Çarşamba, 01 Haziran 2022 09:23:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %11,7 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %74,6 artışla 6.639 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 18,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 11 milyon $’a kıyasla 22,4 milyon $ oldu.

Mart ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 3.816 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 2.762 mt’a kıyasla 4.064 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.793 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: boru Borular ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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