ABD’nin mekanik boru ihracatı Kasım ayında %8,8 düştü

Çarşamba, 02 Şubat 2022 09:11:13 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %8,8 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %1,9 artışla 3.781 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 15,9 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 10,7 milyon $’a kıyasla 12,5 milyon $ oldu.

Kasım ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 3.210 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 2.573 mt’a kıyasla 3.147 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.