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ABD’nin mekanik boru ihracatı Kasım ayında %3,6 arttı

Perşembe, 04 Şubat 2021 10:13:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Kasım ayında ABD’nin toplam mekanik boru ihracatı Ekim ayına kıyasla %3,6 ve 2019 yılının Kasım ayına kıyasla %14,2 artışla 3.709 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ekim ayında kaydedilen 10,3 milyon $ ve bir önceki yılın Kasım ayında kaydedilen 10,5 milyon $’a kıyasla 10,7 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında yapılan 2.654 mt’a ve bir önceki yılın Kasım ayında yapılan 2.112 mt’a kıyasla 2.573 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  boru  çelik üretimi  ABD  borular  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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