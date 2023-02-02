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ABD’nin mekanik boru ihracatı Kasım ayında %16,8 arttı

Perşembe, 02 Şubat 2023 09:07:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %16,8 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %65,4 artışla 6.254 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 18,4 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 12,5 milyon $’a kıyasla 19 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 4.161 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 2.828 mt’a kıyasla 3.429 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.269 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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