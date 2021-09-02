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ABD’nin mekanik boru ihracatı Haziran ayında %3,3 arttı

Perşembe, 02 Eylül 2021 09:12:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %3,3 ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %33,8 artışla 3.924 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 10,9 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 8,5 milyon $’a kıyasla 11,4 milyon $ oldu.

Haziran ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 2.682 mt’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 2.091 mt’a kıyasla 2.788 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: boru  ABD  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  borular  |  benzer haberler »


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