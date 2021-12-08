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ABD’nin mekanik boru ihracatı Eylül ayında %23,7 düştü

Çarşamba, 08 Aralık 2021 09:20:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %23,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %10,6 artışla 3.695 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 13,7 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 9,2 milyon $’a kıyasla 12,7 milyon $ oldu.

Eylül ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 3.026 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 2.267 mt’a kıyasla 3.778 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: boru  ABD  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  borular  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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