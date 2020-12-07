ABD’nin mekanik boru ihracatı Eylül ayında %10,5 düştü

Pazartesi, 07 Aralık 2020 14:49:12 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, Eylül ayında ABD’nin toplam mekanik boru ihracatı Ağustos ayına kıyasla %10,5 düşüş fakat 2019 yılının Eylül ayına kıyasla %10,3 artışla 3.182 mt oldu. Bu ihracatın değeri Ağustos ayında kaydedilen 11,3 milyon $ ve bir önceki yılın Eylül ayında kaydedilen 8,2 milyon $’a kıyasla 8,8 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Ağustos ayında yapılan 2.606 mt’a ve bir önceki yılın Eylül ayında yapılan 1.870 mt’a kıyasla 2.203 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.