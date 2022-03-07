﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin mekanik boru ihracatı Aralık ayında %14,5 arttı

Pazartesi, 07 Mart 2022 09:08:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %14,5 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %31,7 artışla 4.329 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 12,5 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 9,6 milyon $’a kıyasla 13,9 milyon $ oldu.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 3.146 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 2.435 mt’a kıyasla 3.215 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD  boru  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  borular  çelik üretimi  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

24 Şub

ABD’nin yapısal boru ihracatı Aralık ayında %7,9 arttı
21 Şub

ABD’nin yapısal boru ithalatı Aralık ayında %11,5 düştü
18 Şub

ABD’nin mekanik boru ithalatı Aralık ayında %20,9 arttı
11 Şub

ABD’nin hat borusu ithalatı Aralık ayında %40,7 arttı
10 Şub

ABD’nin OCTG boru ithalatı Aralık ayında %2,6 arttı