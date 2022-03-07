ABD’nin mekanik boru ihracatı Aralık ayında %14,5 arttı

Pazartesi, 07 Mart 2022 09:08:43 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %14,5 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %31,7 artışla 4.329 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 12,5 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 9,6 milyon $’a kıyasla 13,9 milyon $ oldu.

Aralık ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 3.146 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 2.435 mt’a kıyasla 3.215 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.