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ABD’nin mekanik boru ihracatı Ağustos ayında %7,4 arttı

Pazartesi, 01 Kasım 2021 09:20:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %7,4 ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %30,3 artışla 4.843 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 13,5 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 11,8 milyon $’a kıyasla 13,7 milyon $ oldu.

Ağustos ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 3.026 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 2.699 mt’a kıyasla 3.778 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: borular  boru  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  ABD  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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