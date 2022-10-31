ABD’nin mekanik boru ihracatı Ağustos ayında %1,2 azaldı

Pazartesi, 31 Ekim 2022 09:07:08 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %1,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %12,5 artışla 5.445 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 17,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 13,7 milyon $’a kıyasla 18,3 milyon $ oldu.

Ağustos ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 2.730 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 3.778 mt’a kıyasla 2.753 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.056 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.