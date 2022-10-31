﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin mekanik boru ihracatı Ağustos ayında %1,2 azaldı

Pazartesi, 31 Ekim 2022 09:07:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %1,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %12,5 artışla 5.445 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 17,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 13,7 milyon $’a kıyasla 18,3 milyon $ oldu.

Ağustos ayında, ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 2.730 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 3.778 mt’a kıyasla 2.753 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.056 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hoa Phat üçüncü çeyrekte net zarar kaydetti

01 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hafifçe düştü

31 Eki | Boru

Borusan Mannesmann’ın satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde %216,3 arttı

31 Eki | Çelik Haberler

ABD’de Güney Kore çıkışlı doğal gaz ve petrol borusu fiyatları ile yerel fiyatlar arasındaki fark çok değil

31 Eki | Boru

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık düşüş gösterirken, Kanada’da arttı

31 Eki | Çelik Haberler

EUROFER AB çelik boru üretimine yönelik tahminleri düşürdü

28 Eki | Çelik Haberler

ABD dört ülkeden ithal OCTG boruya yönelik zarar tespit etti

28 Eki | Çelik Haberler

ABD’de yerel standart boru fiyatları sabit

28 Eki | Boru

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları sertçe düştü

26 Eki | Boru

Arabian Pipes, Aramco’ya çelik boru tedarik edecek

26 Eki | Çelik Haberler