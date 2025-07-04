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ABD’nin mekanik boru ihracatı 2025’in Nisan ayında %2,4 düştü

Cuma, 04 Temmuz 2025 10:52:47 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin mekanik boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %2,4 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %15 artışla 6.240 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 25,16 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 19,07 milyon $’a kıyasla 18,07 milyon $ oldu.

Nisan ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 4.023 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 3.500 mt’a kıyasla 3.974 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.061 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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