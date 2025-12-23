ABD’nin inşaat demiri ihracatı 2025’in Ağustos ayında %44,2 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %44,2 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %74,8 düşüşle 4.800 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 7,4 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 15,9 milyon $’a kıyasla 4,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 5.431 mt’a ve 2024’ün Ağustos ayında kaydedilen 14.683 mt’a kıyasla 3.563 mt ile Kanada oldu. Ağutos ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.