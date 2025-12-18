ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Ağustos ayında %40,8 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %40,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %43,1 düşüşle 36.016 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 33 milyon $’a ve 2024’ün Ağustos ayında kaydedilen 41,4 milyon $’a kıyasla 19,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 15.544 mt’a kıyasla 13.481 mt ile Bulgaristan oldu. Bulgaristan’ı, 8.136 mt ile Güney Kore, 7.736 mt ile Vietnam ve 4.107 mt ile Mısır takip etti.