 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin inşaat demiri ithalatı 2025’in Ağustos ayında %40,8 düşüş kaydetti

Perşembe, 18 Aralık 2025 11:03:14 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %40,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %43,1 düşüşle 36.016 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 33 milyon $’a ve 2024’ün Ağustos ayında kaydedilen 41,4 milyon $’a kıyasla 19,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 15.544 mt’a kıyasla 13.481 mt ile Bulgaristan oldu. Bulgaristan’ı, 8.136 mt ile Güney Kore, 7.736 mt ile Vietnam ve 4.107 mt ile Mısır takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da inşaat demiri fiyatları SKDM’nin etkisiyle yükseldi, talep toparlanabilir

18 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları zayıf talep nedeniyle düşmeye devam etti

18 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Pakistan ithal hurda piyasasında durgunluk devam ederken fiyatlar sınırlı aralıkta dalgalandı

18 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Aralık 2025

18 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’in inşaat demiri üretimi 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %3,2 geriledi

18 Ara | Çelik Haberler

Türk inşaat demiri üreticileri zayıf talep nedeniyle iç ve dış piyasalara verdiği fiyatları düşürdü

17 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 17 Aralık 2025

17 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları farklı seyirler izledi, Mumbai’de büyük artışlar kaydedildi

16 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 16 Aralık 2025

16 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya’dan Güney Amerika’ya verilen inşaat demiri fiyatları yükseldi

16 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Beton Demir
Çap:  0,5 inc
ICDAS CELIK ENERJI TERSANE VE ULASIM SAN AS
Teklifi Gör
Beton Demir
Çap:  0,7 inc
ICDAS CELIK ENERJI TERSANE VE ULASIM SAN AS
Teklifi Gör
Beton Demir
Çap:  0,62 inc
ICDAS CELIK ENERJI TERSANE VE ULASIM SAN AS
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis