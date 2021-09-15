ABD’nin hat borusu ithalatı Temmuz ayında %28,4 düştü

Çarşamba, 15 Eylül 2021 09:05:50 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %28,4 ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %22,9 düşüşle 29.024 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 40,7 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 36,5 milyon $’a kıyasla 31,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 22.716 mt’a ve önceki yılın Temmuz ayında kaydedilen 12.402 mt’a kıyasla 12.936 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 5.080 mt ile Meksika, 2.174 mt ile Kanada, 1.937 mt ile Güney Afrika ve 1.818 mt ile Hindistan takip etti.