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ABD’nin hat borusu ithalatı Şubat ayında %40,7 arttı

Pazartesi, 11 Nisan 2022 09:05:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %40,7 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %148,9 artışla 54.361 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 58,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 23,9 milyon $’a kıyasla 82,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 5.782 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 15.675 mt’a kıyasla 26.462 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 6.639 mt ile Meksika, 3.847 mt ile Ukrayna, 3.289 mt ile İtalya ve 2.620 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: boru borular ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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