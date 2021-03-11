ABD’nin hat borusu ithalatı Ocak ayında %57,4 azaldı

Perşembe, 11 Mart 2021 10:08:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin hat borusu ithalatı Aralık ayına göre %57,4 ve 2020 yılının Ocak ayına kıyasla %40,5 düşüşle 26.715 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Aralık ayında kaydedilen 48,4 milyon $ ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen 41,9 milyon $’a kıyasla 23,8 milyon $ oldu.

Ocak ayında, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında yapılan 42.492 mt’a ve önceki yılın Ocak ayında yapılan 14.069 mt’a kıyasla 11.622 mt ithalat yapılan Güney Kore olarak kaydedildi. Güney Kore’yi 3.799 mt ile Meksika, 2.597 mt ile Brezilya, 1.853 mt ile Beyaz Rusya ve 1.556 mt ile Ukrayna takip etti.