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ABD’nin hat borusu ithalatı Ocak ayında %41,2 düştü

Pazartesi, 14 Mart 2022 09:07:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %41,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %44,6 artışla 38.644 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 100,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 23,9 milyon $’a kıyasla 58,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 4.928 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 3.799 mt’a kıyasla 11.615 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 5.782 mt ile Güney Kore, 4.865 mt ile Romanya, 2.516 mt ile Almanya ve 2.208 mt ile Güney Afrika takip etti.


Etiketler: ABD  çelik üretimi  borular  boru  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »

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