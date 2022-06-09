ABD’nin hat borusu ithalatı Nisan ayında %4,7 arttı

Perşembe, 09 Haziran 2022 09:05:29 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %4,7 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %119,2 artışla 62.536 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 95,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 26,6 milyon $’a kıyasla 97,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 30.247 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 15.648 mt’a kıyasla 33.605 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 5.611 mt ile Romanya, 4.918 mt ile Ukrayna, 4.509 mt ile Meksika ve 4.198 mt ile Brezilya takip etti.