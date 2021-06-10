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ABD’nin hat borusu ithalatı Nisan ayında %17,6 düştü

Perşembe, 10 Haziran 2021 09:25:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %17,6 ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %13,3 düşüşle 28.536 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 30,7 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 36,2 milyon $’a kıyasla 26,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Mart ayında kaydedilen 17.646 mt’a ve önceki yılın Nisan ayında kaydedilen 10.052 mt’a kıyasla 15.648 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 5.151 mt ile Meksika, 3.161 mt ile Japonya ve 1.431 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  ABD  borular  Kuzey Amerika  çelik üretimi  boru  |  benzer haberler »


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