ABD’nin hat borusu ithalatı Mayıs ayında %1,4 arttı

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 09:03:23 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %1,4 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %69,6 artışla 132.965 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 97,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 36,6 milyon $’a kıyasla 102,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 33.605 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 21.199 mt’a kıyasla 32.294 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 8.637 mt ile Meksika, 3.822 mt ile Almanya, 3.458 mt ile İspanya ve 2.863 mt ile Romanya takip etti.