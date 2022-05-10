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ABD’nin hat borusu ithalatı Mart ayında %9,9 arttı

Salı, 10 Mayıs 2022 09:08:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %9,9 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %72,4 artışla 59.721 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 82,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 30,7 milyon $’a kıyasla 95,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 26.462 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 17.645 mt’a kıyasla 30.247 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 7.443 mt ile Meksika, 5.325 mt ile Belarus, 5.135 mt ile İtalya ve 2.198 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: boru borular ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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