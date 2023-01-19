ABD’nin hat borusu ithalatı Kasım ayında %37 düştü

Perşembe, 19 Ocak 2023 09:03:39 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %37 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %3,1 artışla 48.184 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 130,6 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 68,7 milyon $’a kıyasla 85,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 4.588 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 3.355 mt’a kıyasla 9.597 mt ile Ukrayna oldu. Ukrayna’yı, 9.278 mt ile Güney Kore, 8.202 mt ile Kanada, 5.754 mt ile Meksika ve 5.309 mt ile Hindistan takip etti.