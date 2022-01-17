ABD’nin hat borusu ithalatı Kasım ayında %3,7 düştü

Pazartesi, 17 Ocak 2022 08:59:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %3,7 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %238,4 artışla 46.724 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 64,4 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 13,7 milyon $’a kıyasla 68,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 24.777 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 7.617 mt’a kıyasla 26.648 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 4.513 mt ile Meksika, 3.355 mt ile Ukrayna, 2.997 mt ile Almanya ve 1.987 mt ile Brezilya takip etti.