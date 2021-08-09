ABD’nin hat borusu ithalatı Haziran ayında %8,5 arttı

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 09:08:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %8,5 artışla ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %31,7 düşüşle 40.561 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 36,6 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 51,6 milyon $’a kıyasla 40,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 21.199 mt’a ve önceki yılın Haziran ayında kaydedilen 36.730 mt’a kıyasla 22.716 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 4.763 mt ile Japonya, 2.334 mt ile Meksika, 1.898 mt ile Ukrayna ve 1.864 mt ile Güney Afrika takip etti.