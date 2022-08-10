ABD’nin hat borusu ithalatı Haziran ayında %11,9 arttı

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 09:06:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %11,9 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %20,4 artışla 55.367 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 84,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 47,7 milyon $’a kıyasla 96,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 13.373 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 10.540 mt’a kıyasla 21.740 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 12.056 mt ile Meksika, 5.467 mt ile Japonya, 3.646 mt ile Hindistan ve 3.307 mt ile Güney Afrika takip etti.