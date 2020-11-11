ABD’nin hat borusu ithalatı Eylül ayında %9,5 düştü

Çarşamba, 11 Kasım 2020 09:30:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, bu yıl Eylül ayında ABD’nin hat borusu ithalatı Ağustos ayına göre %9,5 ve önceki yılın Eylül ayına kıyasla %54 düşüşle 18.436 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Ağustos ayında kaydedilen 19,2 milyon $ ve önceki yılın Eylül ayında kaydedilen 41,2 milyon $’a kıyasla 21,8 milyon $ oldu.

Eylül ayında, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında yapılan 1.275 mt’a ve önceki yılın Eylül ayında yapılan 2.251 mt’a kıyasla 4.085 mt ithalat yapılan Japonya olarak kaydedildi. Japonya’yı 2.912 mt ile Güney Afrika, 2.758 mt ile Brezilya, 2.610 mt ile Güney Kore ve 2.581 mt ile Meksika takip etti.