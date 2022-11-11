ABD’nin hat borusu ithalatı Eylül ayında %42,1 arttı

Cuma, 11 Kasım 2022 09:02:56 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %42,1 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %13,3 artışla 81.229 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 93,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 81,6 milyon $’a kıyasla 136,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 20.622 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 48.577 mt’a kıyasla 36.429 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 9.690 mt ile Hindistan, 9.377 mt ile Meksika, 5.298 mt ile Kanada ve 4.672 mt ile Güney Afrika takip etti.