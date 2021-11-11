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ABD’nin hat borusu ithalatı Eylül ayında %179,1 arttı

Perşembe, 11 Kasım 2021 09:04:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %179,1 ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %288,2 artışla 71.576 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 29,3 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 21,8 milyon $’a kıyasla 81,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Ağustos ayında kaydedilen 11.450 mt’a ve önceki yılın Eylül ayında kaydedilen 2.610 mt’a kıyasla 48.577 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 4.385 mt ile Almanya, 4.257 mt ile Ukrayna, 4.144 mt ile Meksika ve 3.083 mt ile Romanya takip etti.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  borular  çelik üretimi  boru  ABD  |  benzer haberler »


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