ABD’nin hat borusu ithalatı Ekim ayında %5,8 düştü

Salı, 13 Aralık 2022 09:03:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %5,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %57,9 artışla 76.517 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 136,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 64,4 milyon $’a kıyasla 130,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 36.429 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 24.777 mt’a kıyasla 19.860 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 10.420 mt ile Meksika, 8.375 mt ile Kanada, 4.588 mt ile Ukrayna ve 4.366 mt ile Güney Afrika takip etti.