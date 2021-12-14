ABD’nin hat borusu ithalatı Ekim ayında %32,2 düştü

Salı, 14 Aralık 2021 09:04:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %32,2 düşüşle ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %108,5 artışla 48.498 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 81,5 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 23,4 milyon $’a kıyasla 64,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 48.577 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 4.943 mt’a kıyasla 24.777 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 6.605 mt ile Almanya, 3.538 mt ile Meksika, 2.189 mt ile Belarus ve 1.972 mt ile Ukrayna takip etti.