ABD’nin hat borusu ithalatı Ekim ayında %26,2 arttı

Cuma, 11 Aralık 2020 10:11:43 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, bu yıl Ekim ayında ABD’nin hat borusu ithalatı Eylül ayına göre %26,2 artış ve önceki yılın Ekim ayına kıyasla %12,9 düşüşle 50.380 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Eylül ayında kaydedilen 21,8 milyon $ ve önceki yılın Ekim ayında kaydedilen 28,3 milyon $’a kıyasla 23,4 milyon $ oldu.

Ekim ayında, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında yapılan 2.610 mt’a ve önceki yılın Ekim ayında yapılan 3.641 mt’a kıyasla 4.943 mt ithalat yapılan Güney Kore olarak kaydedildi. Güney Kore’yi 2.350 mt ile Brezilya, 2.329 mt ile Meksika, 2.263 mt ile Ukrayna ve 2.154 mt ile Belarus takip etti.