ABD’nin hat borusu ithalatı Aralık ayında %46,8 arttı

Cuma, 10 Şubat 2023 09:02:08 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %46,8 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %7,5 artışla 70.711 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 85,4 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 100 milyon $’a kıyasla 141 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 9.278 mt’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 41.333 mt’a kıyasla 36.030 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 8.415 mt ile Meksika, 8.274 mt ile Hindistan, 6.819 mt ile Kanada ve 2.028 mt ile İngiltere takip etti.