ABD’nin hat borusu ithalatı Aralık ayında %40,7 arttı

Cuma, 11 Şubat 2022 09:04:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %40,7 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %4,9 artışla 65.749 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 68,7 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 48,4 milyon $’a kıyasla 100 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 26.648 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 42.492 mt’a kıyasla 41.333 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 4.928 mt ile Meksika, 3.457 mt ile Belarus, 3.063 mt ile Brezilya ve 2.793 mt ile Ukrayna takip etti.