ABD’nin hat borusu ithalatı Aralık ayında %353,9 arttı

Cuma, 12 Şubat 2021 09:56:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında ABD’nin hat borusu ithalatı Kasım ayına göre %353,9 ve 2019 yılının Aralık ayına kıyasla %116,2 artışla 62.972 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri Kasım ayında kaydedilen 13,7 milyon $ ve 2019 yılının Aralık ayında kaydedilen 26,7 milyon $’a kıyasla 48,4 milyon $ oldu.

Mayıs ayında, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında yapılan 7.617 mt’a ve önceki yılın Aralık ayında yapılan 13.260 mt’a kıyasla 42.492 mt ithalat yapılan Güney Kore olarak kaydedildi. Güney Kore’yi 7.029 mt ile Ukrayna, 5.735 mt ile Meksika, 2.737 mt ile Japonya ve 1.994 mt ile İtalya takip etti.