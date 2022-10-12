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ABD’nin hat borusu ithalatı Ağustos ayında %12,5 düştü

Çarşamba, 12 Ekim 2022 09:05:18 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %12,5 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %122,9 artışla 57.171 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 122,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 29,3 milyon $’a kıyasla 93,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 27.868 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 11.450 mt’a kıyasla 20.622 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 10.397 mt ile Meksika, 6.640 mt ile Tayland, 3.629 mt ile Hindistan ve 3.491 mt ile Güney Afrika takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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