ABD’nin hat borusu ithalatı Ağustos ayında %11,6 düştü

Pazartesi, 11 Ekim 2021 09:18:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %11,6 düşüşle ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %25,9 artışla 25.648 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 31,4 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 19,2 milyon $’a kıyasla 29,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 12.936 mt’a ve önceki yılın Ağustos ayında kaydedilen 7.904 mt’a kıyasla 11.450 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 5.109 mt ile Meksika, 2.351 mt ile Romanya, 1.919 mt ile Tayvan ve 1.593 mt ile Güney Afrika takip etti.