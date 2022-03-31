ABD’nin hat borusu ihracatı Ocak ayında %109,7 arttı

Perşembe, 31 Mart 2022 09:19:13 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin hat borusu ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %109,7 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %47,5 artışla 6.447 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 8,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 9,5 milyon $’a kıyasla 22,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla hat borusu ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 10,5 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 2,6 mt’a kıyasla 2.487 mt ile İngiltere oldu. İngiltere’yi, 1.671 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda hat boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.