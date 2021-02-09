ABD’nin ham çelik üretimi haftalık bazda %1,2 azaldı

Salı, 09 Şubat 2021 11:04:47 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 6 Şubat 2021 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %1,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre %9,3 düşüşle 1.547.187 mt oldu.

6 Şubat 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD'nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %75,2 olurken, bu oran önceki hafta %76,1, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %81,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 6 Şubat’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %9,3 düşüş ve %75,8 kapasite kullanım oranıyla 8.225.953 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %82,2 kapasite kullanım oranıyla 9.068.058 mt olarak kaydedilmişti.