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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı

Salı, 06 Nisan 2021 11:05:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 3 Nisan 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %0,3 artış ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %15,7 yükselişle 1.602.541 mt oldu.

3 Nisan 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,9 olurken, bu oran önceki hafta %77,6, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %66,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 3 Nisan’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,2 düşüş ve %77 kapasite kullanım oranıyla 21.027.223 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %79 kapasite kullanım oranıyla 21.946.461 mt olarak kaydedilmişti.

 


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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