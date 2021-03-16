ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı

Salı, 16 Mart 2021 11:30:29 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 13 Mart 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %0,3 artış ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1,1 yükselişle 1.598.003 mt oldu.

13 Mart 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,7 olurken, bu oran önceki hafta %77,4, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %75,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 13 Mart’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6,8 düşüş ve %76,7 kapasite kullanım oranıyla 16.218.693 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %79,6 kapasite kullanım oranıyla 17.401.089 mt olarak kaydedilmişti.