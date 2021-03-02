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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 arttı

Salı, 02 Mart 2021 10:54:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 27 Şubat 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %0,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %7 yükselişle 1.590.000 mt oldu.

27 Şubat 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,2 olurken, bu oran önceki hafta %77, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %81,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 27 Şubat’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %8,4 düşüş ve %76,5 kapasite kullanım oranıyla 13.051.818 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %81,9 kapasite kullanım oranıyla 14.249.091 mt olarak kaydedilmişti.

 

 


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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