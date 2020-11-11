ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı Eylül ayında %20,8 arttı

Çarşamba, 11 Kasım 2020 09:32:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı 2020 yılı Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %20,8 ve 2019 yılı Eylül ayına kıyasla %12,6 artışla 103.452 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 89,3 milyon $ ve önceki yıl Eylül ayında kaydedilen 103,5 milyon $’a kıyasla 105,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ve şerit ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 52.347 mt ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 57.663 mt’a kıyasla 63.416 mt ile Kanada olarak kaydedildi. Kanada’yı 38.942 mt ile Meksika takip ederken, aynı ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ve şerit ihraç ettiği başka pazar olmadı.